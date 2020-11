Das E-Paper des WESER-KURIER steht nun allen Abonnenten zur Verfügung. (Philipp Hannappel)

Normalerweise ist die gedruckte Ausgabe des WESER-KURIER am Morgen in Ihren Briefkasten. Aufgrund einer Verzögerung im Druckhaus war das an diesem Samstag nicht überall so, daher haben wir das E-Paper freigeschaltet. Die aktuelle Ausgabe ist nun für Abonnenten und Nicht-Abonnenten gleichermaßen lesbar.

Unsere Print-Abonnenten lesbar benötigen dazu Ihre Zugangsdaten (Benutzername oder E-Mail und Passwort), die Sie über „Registrieren“ oben links auf unserer Seite erstellt haben. Der Zugriff auf unsere Apps für Tablet und Smartphone benötigt keine Zugangsdaten. (wk)