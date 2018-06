Christoph Kramer hat einen Job während der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Er arbeitet für das ZDF als Experte. (Mark Runnacles/Getty Images)

Bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gehörte er noch zum Gewinner-Team. Für das kommende Turnier in Russland wurde er von Bundestrainer Joachim Löw jedoch nicht mehr in den vorläufigen Kader berufen. Dennoch wird Christoph Kramer die insgesamt 64 WM-Spiele vom 14. Juni bis 15. Juli nicht nur gemütlich von der Couch aus verfolgen. Der Mittelfeldakteur von Borussia Mönchengladbach komplettiert die WM-Experten-Riege des ZDF.

Wie der Mainzer Sender bekannt gab, wird Kramer gemeinsam mit Moderator Jochen Breyer die Nachmittagsspiele der Vorrunde, die jeweils im ZDF zu sehen sind, analysieren. Der Bundesliga-Profi ist der einzige aktive Spieler, der für das Zweite während der WM tätig wird. Ansonsten greift der Sender zurück auf den bewährten Oliver Kahn und den ehemaligen Bundesliga-Trainer Holger Stanislawski. Umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen bewertet erneut der Schweizer Urs Meier. Zudem fasst der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Thomas Berthold das WM-Geschehen einer vergangenen Nacht im „ZDF-Morgenmagazin“ zusammen.

„Ich gucke unheimlich gerne die WM. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange nachdenken. Ich gebe mit Freunden auf der Couch auch immer meinen Senf dazu, dann kann ich das auch am Mikrofon tun“, sagte Kramer über sein Engagement als WM-Experte beim ZDF.