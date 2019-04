Ein lang ersehnter Traum wurde wahr: Nachdem Fabian Harloff 2016 seinem Leben in der Großstadt Lebewohl sagte, genießt er nun seine Freiheit auf dem Land. Dabei entwickelte er eine neue Leidenschaft: Auf seinem neuen Album macht er Country-Musik. (AGR Television Records / Ulrich Lindenthal)

Der Schauspieler Fabian Harloff hat es gewagt, sein Leben komplett zu verändern: Er kehrte 2016 der Großstadt Hamburg den Rücken zu, kaufte sich einen Bauernhof und schlägt nun auch musikalisch eine neue Richtung ein: „Auf dem Land“ hat er sein erstes Country-Album betitelt.

„Ich mochte schon immer echte handgemachte Musik ohne viel Technik drumherum, und diese Musik hat mich sofort abgeholt. Gitarren, wunderschöne Satzgesänge und Texte, die einfach und ehrlich sind“, schwärmte der 49-Jährige. Zusammen mit seiner Frau, vier Pferden, einem Hund und einem Kater baute er sich nun ein neues Leben auf dem Land auf - und genießt es in vollen Zügen. „Ich mache hier nicht Musik, um anderen zu gefallen, ich mache hier die Musik, die mein Herz mir sagt.“

Fabian Harloffs neues Album "Auf dem Land" erscheint am 28. Juni. Am selben Tag wird er ein CD-Release-Konzert im Nochtspeicher in Hamburg geben, um die Veröffentlichung mit seinen Fans zu feiern. Der Vorverkauf beginnt am 12. April. (AGR Television Records / Ulrich Lindenthal)

Das Album hat insgesamt elf Lieder, von denen er zehn selbst geschrieben hat. „Songideen kommen mir meistens beim Laufen oder beim Saufen“, verrät er augenzinkernd. In der Single „Auf dem Land“ singt Harloff über sein neues Leben auf dem Land. Besonders gerne steht er auf der Bühne: „Ich freue mich tierisch darauf, live zu spielen.“ Das neue Album wird am 28. Juni erscheinen. Am selben Tag wird er mit seiner Band ein CD-Release-Konzert im Nochtspeicher in Hamburg geben, um die Veröffentlichung mit seinen Fans zu feiern. Der Vorverkauf beginnt am 12. April.

Schon seit 1989 macht der Schauspieler, der Gitarre und Klavier spielt, nebenbei Musik. Sein erstes Studio-Album „Nu Aber!“ erschien 2013. Seine Schauspiel-Karriere startete er im zarten Alter von vier Jahren bei der Sesamstraße. Es folgten Auftritte in „TKKG“, der Serie „Blankenese“ oder „Großstadtrevier“. Seit 2007 spielt der einstige Jugend-Star eine Nebenrolle in der beliebten ZDF-Vorabendserie „Notruf Hafenkante“. Sein jüngerer Bruder Marek ist ebenfalls ein bekannter Schauspieler.