Verstorbener Starmagier

„Er hatte keine Angst“: Siegfried Fischbachers Schwester berichtet von letztem Telefonat

teleschau

Sie lebten in unterschiedlichen Welten: Starmagier Siegfried Fischbacher im glitzernden Las Vegas, seine Schwester in einem Kloster bei München. Gegenüber „Bunte“ verriet die Nonne nun, welchen Eindruck ihr Bruder in den letzten Stunden vor seinem Tod am vergangenen Mittwoch machte.