Das ist der neue "Sexiest Man Alive": Idris Elba steht nun in einer Reihe mit Hollywood-Beaus wie Brad Pitt, Tom Cruise oder Johnny Depp. Mel Gibson erhielt die Auszeichnung als Erster - im Jahr 1985. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Schauspieler Idris Elba darf sich ganz offiziell „Sexiest Man Alive“ nennen. Der britische Film- („Thor“, „Pacific Rim“) und Serienstar („Luther“, „The Wire“) erhielt die Auszeichnung vom US-Magazin „People“. Moderator Jimmy Fallon gratulierte dem 46-Jährigen in seiner „Tonight Show“ und ließ den Londoner live zuschalten. „Meine Mutter wird sehr, sehr stolz sein“, sagte Elba über seine (für ihn) überraschende Auszeichnung.

Im Interview mit „People“ - nachzulesen in der aktuellen Ausgabe - wird offenkundig, wie ungläubig der Hollywoodstar zunächst auf die Titelverleihung reagierte: „Ich sagte: Komm schon, auf keinen Fall. Wirklich?“ Einen selbstkritischen Blick in den Spiegel später habe er aber augenzwinkernd feststellen müssen: „Ja, du bist heute irgendwie sexy.“ Was blieb, waren „ein Ego-Schub“ und selbstverständlich ein schönes Gefühl. Neben Denzel Washington ist Elba erst der zweite schwarze Star, der mit dem Preis bedacht wurde - obwohl der Titel bereits seit 1985 verliehen wird. Der Schauspieler löst den Country-Star Blake Shelton ab, der seinerseits den Titel von Schauspieler Dwayne Johnson übernommen hatte.

Idris Elba wurde vom US-Magazin "People" zum neuen "Sexiest Man Alive" gekürt - eine Auszeichnung, auf die der Star zunächst ungläubig reagierte. (Jeff Spicer/Getty Images)

Bedankt hat sich Idris Elba auch via Twitter bei seinen Fans und dem Magazin. Die Gelegenheit nutzte er für ein politisches Statement. Er wandte sich an die US-Amerikaner und motivierte sie zur Stimmabgabe bei den bevorstehenden Kongresswahlen: „Was noch wichtiger ist, ist eure Stimme bei den Midterm-Wahlen. Eure Stimme kann etwas bewirken!“ Die Halbzeitwahlen zur Präsidentschaft Donald Trumps finden am heutigen Dienstag statt und gelten als richtungsweisend für die politische Zukunft der Vereinigten Staaten.