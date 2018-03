Eddie Redmayne darf sich zum zweiten Mal über Nachwuchs freuen: Der Schauspieler wurde Vater eines Sohnes. (John Phillips/Getty Images)

Eddie Redmayne im Babyglück: Der Schauspieler („Phantastische Tierwesen“) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der Sohn von Redmayne und seiner Frau, der PR-Managerin Hannah Bagshawe, hört auf den Namen Luke Richard Bagshawe und kam, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am vergangenen Wochenende zur Welt. Im November hatte das Paar die Schwangerschaft öffentlich bestätigt. Im Juni 2016 wurden Redmayne und seine Frau Eltern der kleinen Iris Mary; anderthalb Jahre zuvor hatte das Paar geheiratet.

Eddie Redmayne wurde 2015 mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller für die Darstellung des Physikers Stephen Hawking im Biopic „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ ausgezeichnet. Nach dem Tod Hawkings vor wenigen Tagen wandte sich Redmayne in einem bewegenden Statement an die Öffentlichkeit: „Wir haben einen wirklich schönen Geist verloren, einen erstaunlichen Wissenschaftler und den lustigsten Mann, den ich je treffen durfte“, so der Schauspieler. „Meine Liebe und Gedanken sind bei seiner außergewöhnlichen Familie.“