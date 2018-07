Markus Lanz und seine Frau Angela sind Eltern einer Tochter geworden. (Mathis Wienand/Getty Images)

Markus Lanz ist offenbar zum dritten Mal Vater geworden. Wie „Bild“ berichtet, kam die zweite Tochter des ZDF-Moderators und seiner Frau Angela (34) bereits Ende Juni zur Welt. „Für beide ist es ein Wunschkind“, zitiert die Zeitung einen Insider. Lanz selbst bestätigte die Meldung bislang nicht.

Lanz und seine Frau sind seit sieben Jahren verheiratet und bereits Eltern einer Tochter, die 2014 geboren wurde. Aus einer früheren Beziehung mit der RTL-Moderatorin Birgit Schrowange (60) hat Lanz bereits einen Sohn namens Laurin, der heute 17 Jahre alt ist.

Für seine Familie hat der in Hamburg lebende Moderator demnächst besonders viel Zeit: Am 12. Juli moderiert er noch einmal seine Talkshow „Markus Lanz“, bevor er sich für mehrere Wochen in die Sommerpause verabschiedet.