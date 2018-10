Max Giesinger stattet dem Mauerwerk in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Dienstag, 30. Oktober, 19.40 Uhr, RTL, einen Besuch ab. (MG RTL D / Rolf Baumgartner)

„Falls sie das sehen sollte: Ich bin ja öfter auf der Instagram Seite von dir. Hab ein paar Bilder geliked, und es kam nie etwas zurück“: So startete Max Giesinger einen öffentlichen Aufruf. Im Interview mit RTL verrät er nun auch, für wen er schwärmt: Es ist die Schauspielerin Valentina Pahde. Eine private Nachricht habe er nicht schreiben wollen, „das wäre zu direkt gewesen, aber ich wollte mich ein bisschen bemerkbar machen“.

Der Sänger ist am Dienstag, 30. Oktober, 19.40 Uhr, in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu Gast und wird auf der Bühne im „Mauerwerk“ einige seiner neuen Hits zum Besten geben. Getroffen hat er seinen Schwarm am Set aber wohl nicht.

Zuletzt stand der Songwriter vor zwei Jahren auf der Bühne des Mauerwerks. Im Interview meint der 30-Jährige, er habe früher viel „GZSZ“ geschaut, „mit meinem Opa und meiner Oma zusammen“. Heute fehle ihm aber die Zeit, und er habe etwas den Faden verloren. Dank seines Auftritts ist Max Giesinger wieder auf dem aktuellen Stand, muss aber zugeben: „Ich war geschockt, was da alles passiert ist.“

Das neue Album von Max Giesinger, „Die Reise“, erscheint am 23. November.