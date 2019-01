"Ich weiß, es ist eine große Sache für alle anderen, aber für mich war es eine normale Freundschaft", erklärt Macaulay Culkin nun im Podcast "Inside of You", angesprochen auf seine Beziehung zu Michael Jackson. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

„Ich weiß, es ist eine große Sache für alle anderen, aber für mich war es eine normale Freundschaft“, sagt Macaulay Culkin: Der „Kevin Allein zu Haus“-Star findet im „Inside of You“-Podcast von Michael Rosenbaum deutliche Worte für seine Beziehung zu Michael Jackson.

Im Alter von zehn Jahren wurde Macaulay Culkin weltbekannt, kurze Zeit später freundete er sich mit Michael Jackson an. Dieser war über 20 Jahre älter. „Er hat sich an mich gewandt, weil viele große Dinge innerhalb kurzer Zeit mit mir passiert sind, und ich denke, dass er sich damit identifiziert hat“, erklärt der heute 38-Jährige. Niemand sonst in seiner katholischen Schule habe eine Idee gehabt, was er durchmache, aber Jackson „war die Art von Person, die genau das gleiche durchgemacht hat und sichergehen wollte, dass ich nicht alleine bin“. Es sei einfach zu sagen, dass diese Freundschaft seltsam sei, doch sie habe Sinn gemacht, erklärt Macaulay Culkin.

Im Jahr 1990 war Macaulay Culkin in der Komödie "Kevin - Allein zu Haus" zu sehen und erlangte dadurch große Popularität. Damals war er gerade zehn Jahre alt. (20th Century Fox Film Corporation)

Gerade jetzt mögen solche Worte wichtig sein, denn in einer neuen Dokumentation, die den Titel „Leaving Neverland“ trägt, sollen erneut schwere Vorwürfe gegen Michael Jackson geäußert werden. Immer wieder wurde „Jacko“ Fehlverhalten gegenüber Kindern vorgeworfen, 2005 musste er sogar vor Gericht, wurde aber freigesprochen.

Macaulay Culkin kann nur von dem „Thriller“-Sänger schwärmen: „Er war einfach saukomisch. Er war charmant und furchtbar witzig und albern“, betont der einstige Kinderstar in dem bemerkenswerten Interview.