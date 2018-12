Heino (rechts) besucht "Bei Hübner" (Donnerstag, 13. Dezember, 20.00 Uhr, GoldStar TV) und spricht über seine Zukunft. (GoldStarTV-Thomas R. Schumann)

So geht Spontanität: „Wir lassen uns da einfach treiben“, antwortet Heino im Interview mit Goldstar TV auf die Frage, wie er die nächste Zeit verbringen wird. Der Schlagerstar vollendet am 13. Dezember sein 80. Lebensjahr. Anlässlich seines Geburtstags ist er zu Gast in dem Format „Bei Hübner“ (Donnerstag, 13. Dezember, 20.00 Uhr, Goldstar TV). Dabei schaut der entspannte Jubilar nicht nur auf seine Karriere zurück, sondern konkretisiert auch seine Zukunftspläne.

Denn im nächsten Jahr steht seine Abschiedstournee auf dem Programm. „Mit 80 kann man kein großes Comeback mehr machen“, bestätigt Heino zunächst seinen Abschied von der großen Bühne. „Ich habe gesagt, das ist meine letzte Tour, und das soll auch so blieben“. Dann aber verrät er, dass er die ein oder andere Veranstaltung trotzdem noch wahrnehmen wird.

Heinos Fans finden sich in allen Altersklassen - spätestens seit seinem rockigen Album „Mit freundlichen Grüßen“. „Da habe ich im Grunde genommen mein Publikum um 40 Jahre verjüngt und bin dadurch auch mit jung geworden“, erklärt der Sänger. Trotzdem glaubt er fest an die Volksmusik und betont, die Beatles seien heute auch Volksmusik „und die Rolling Stones werden eines Tages auch Volksmusik sein. Volksmusik wird es immer geben, auch wenn Rock, HipHop oder Heavy Metal wahrscheinlich keinen Bestand mehr haben.“