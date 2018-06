Einer der besonders aktiven Briefeschreiber war Walther von Seydlitz, fast täglich schrieb er an seine Frau und seine Kinder Briefe, die sich sehr liebevoll, fast zärtlich an seine Familie richteten, aber auch mit großer Offenheit von den Kriegsgeschehnissen berichteten und von seinen Zweifeln zeugten.

Wer war Walther von Seydlitz? Gudrun Heine hatte den Publizisten und Historiker Jens Ebert in ihre Buchhandlung eingeladen, der in diesem Frühjahr das Buch „Nach Stalingrad – Walther von Seydlitz‘ Feldpostbriefe und Kriegsgefangenenpost 1939-1955“ herausgegeben hat. Ebert präsentierte das Buch, las Auszüge aus den Briefen und ließ in einem aufschlussreichen Vortrag die Person Walther von Seydlitz in all ihren Facetten lebendig werden.

Walther von Seydlitz war als Kommandeur einer berittenen Abteilung einige Jahre in Verden stationiert. Während der Schlacht von Stalingrad wandte er sich gegen Hitler und rief zum Widerstand auf, woraufhin er in Deutschland in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Seine Familie wurde in Sippenhaft genommen, seine Frau wurde zur Scheidung gezwungen und kam ins Gefängnis, seine Töchter ins Kinderheim. Die Familie wurde fortan in Verden geächtet, es gab keine sozialen Kontakte mehr, was einige Gäste in der Buchhandlung bestätigen konnten, die die Familie gekannt und mit den Seydlitz-Töchtern das damalige Lyzeum in Verden besucht hatten. Als Seydlitz 1955 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Verden zurückkehrte, war er nicht erwünscht, einige Verdener empfingen ihn mit der Aufforderung: Verräter go home!

Auch aus dem sowjetischen Arbeitslager hatte er regelmäßig geschrieben, dabei mussten folgende Vorgaben der Sowjets beachtet werden: Keine Geheimcodes, keine Namen, ordentlich schreiben – damit die Zensoren die Schrift lesen konnten.

Ebert fing an, sich mit Seydlitz zu beschäftigen, als er eine Ausstellung über Stalingrad im Militärgeschichtlichen Museum vorbereitete. Er setzte sich mit der Familie in Verbindung, und nach längerem Zögern der Töchter wurden ihm 800 Briefe ausgehändigt. Auch viele Briefe der Frau von Seydlitz an ihren Mann existieren noch, sind aber in dem vorgestellten Buch nicht berücksichtigt. Ebert sieht in Seydlitz einen gradlinigen, achtenswerten und weitsichtigen Mann, der dem Naziregime distanziert gegenüber stand und bemüht war, auch im Krieg Normen und Regeln einzuhalten.