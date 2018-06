Denn das ist sein Haupthobby: Motocross. Aber dazu gehört eben nicht nur, den Motor bei Wettkämpfen voll röhren zu lassen, nein, die Voraussetzung für diesen Sport wird durch körperliche Fitness geleistet. Die erzielt Lukas Neu durch regelmäßiges Joggen und Mountainbiken. Demnächst startet er wieder beim Verdener Stadtlauf, dann aber nicht für seinen Verein TSV Kirchlinteln sondern für seine Firma - die Stadtwerke Verden. Dort arbeitet er im Abrechnungs- und Kundenservice, denn sein Arbeitgeber versorgt Verden und umzu mit Strom Erdgas, Wärme und Wasser, aber auch mit dem Badebetrieb des Verwell. 130 Kollegen beweisen, dass die Stadtwerke kein kleines Unternehmen in Verden sind. Die stellen eine Reihe von Läufern und Läuferinnen beim Stadtlauf und sind ein Hauptsponsor eines Laufs. Neu erzielte im Vorjahr den achten Platz in der Gesamtwertung und Platz sechs in seiner Altersklasse. Kein Wunder, Sport betrieb er immer schon, seit dem Grundschulalter. Lukas Neu ist erfolgreich, wie seine Platzierung im Vorjahr bewies. Gerade der Lauf beim Halbmarathon in Bremen vor zwei Jahren, mit vielen Zuschauern und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke, haben ihn nachhaltig beeindruckt.

Aber zunächst steht der Stadtlauf 2018 auf dem Plan für dieses Jahr. Die 4,5 Kilometer-Strecke, die am 15. Juni um 19.30 Uhr gestartet wird, reizen den Läufer. Unter die ersten Zehn möchte er es wieder schaffen und eine Zeit unter 20 Minuten erreichen. Bei seinem Ehrgeiz sicher eine lösbare Aufgabe. Denn das spornt ihn an: Der sportliche Wettkampf, sich mit anderen zu messen. So erwartet er wieder eine gute Stimmung an der Strecke, die nicht nur ihn sondern auch die Mitlaufenden beflügeln wird. Das reizt ihn auch, um an anderen Laufveranstaltungen teilzunehmen, um dort seine Leistung ständig zu verbessern. Dabei hilft ihm ein Ritual vom Crossfahren: Vor dem Start zur Ruhe kommen und im Geiste noch einmal die zu absolvierende Strecke durchgehen.

Große Ziele setzt sich Lukas Neu beim Reisen: Die USA, Kanada und Australien zählen zu seinen Favoriten. Abschalten heißt dann die Devise, dann genießt er es, „mal ohne Training auszukommen und einfach gar nichts zu machen“. Aus dem Englischen hat er dann auch ein bemerkenswertes Zitat übernommen: „To finish first, first you have to finish – um als Erster das Ziel zu erreichen, musst Du überhaupt erst einmal im Ziel ankommen“.

Das macht ihm im Moment sein Lieblingssportler vor – Maximilian Nagl, der Deutsche Motocross WM-Pilot, der vor einige Wochen auf Platz eins in Fürstlich Drehna ins Ziel kam. Auch der ist ein Beispiel an Beständigkeit, seit dem Jahr 2000 immer platziert in der deutschen und später in der Weltspitze. Im Ehrenamt ist der Stadtwerke-Mitarbeiter 2. Vorsitzender des Automobilclubs Syke. Aber der Stadtlauf ist ihm trotzdem nicht unbekannt. Durch Flyer, Plakate oder Banner wird er aktuell auf die Veranstaltung hingewiesen. Aber schon seit Kindestagen ist der Lauf ihm immer ein Begriff gewesen. Dann liegt der Veranstalter, der Leichtathletikverein Verden, wohl richtig mit seinen Werbemitteln. Denn das sieht Neu als Athlet und Teilnehmer am Stadtlauf so: „Dieser Lauf ist eine Bereicherung für die Freizeitaktivitäten rund um Verden.“

Meldungen zum Stadtlauf können bis zum 12. Juni abgegeben werden. Nachmeldungen sind am Stellplatz „Am Lugenstein“ möglich, am Veranstaltungstag ab 16 Uhr bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf. Ausschreibungen und Infos im Internet unter www.lgkv.de.