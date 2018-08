Ethan Peck wird der neue Mr. Spock. In "Star Trek: Discovery"übernimmt er ab 2019 die Rolle des legendären Halbvulkaniers. (Victor Boyko/Getty Images for GQ)

„Die Suche nach Spock ist vorbei“: So verkündete der Twitter-Account der Netflix-Serie „Star Trek: Discovery“ die aufregende Neuigkeit für alle Trekkies. Ethan Peck spielt in der zweiten Staffel der aktuellen Reihe des SciFi-Franchise den legendären Halbvulkanier. Der Enkel des Hollywood-Stars Gregory Peck tritt damit in die Fußstapfen der Spock-Darsteller Leonard Nimoy und Zachary Quinto. Bislang war Peck vor allem in Serien wie„10 Dinge, die ich an dir hasse“ und „Gossip Girl“ zu sehen gewesen.

Der 32-Jährige bedankte sich für die Rolle ebenfalls auf Twitter: Den „ikonischen Halb-Außerirdischen“ zu spielen sei „eine unvergleichliche Ehre“, schrieb Peck - und bedankte sich dabei für die Herzlichkeit der Familie Nimoy und deren Unterstützung. Gemeinsam mit der ganzen Familie posierte der US-Schauspieler auf einem Foto und zeigte dabei den Vulkanier-Gruß. Nimoy, der den ursprünglichen Spock verkörpert hatte, war 2015 verstorben.

Ethan Peck (links, hier mit Massimiliano Giornetti) freute sich über "die unvergleichliche Ehre". (Victor Boyko/Getty Images for GQ Magazine)

Im vergangenen Jahr hatte die Neuauflage der legendären Serie aus den 60er-Jahren Premiere. Hierzulande ist „Star Trek: Discovery“ auf Netflix zu sehen; die zweite Staffel soll 2019 erscheinen.