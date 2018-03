Beim diesjährigen ESC in Lissabon am 12. Mai wird Michael Schulte für Deutschland antreten. Wenige Monate später erwartet er mit seiner Verlobten Nachwuchs. (Christian Marquardt/Getty Images)

Auf Deutschlands ESC-Kandidat Michael Schulte warten gleich in zweifacher Hinsicht spannende Wochen: Der YouTube-Star, der sich beim Vorentscheid im Februar durchgesetzt hatte, erwartet gemeinsam mit seiner Verlobten Katharina Nachwuchs. Das Kind habe sich für August angekündigt, schrieb er auf Instagram. Versehen mit einem Ultraschallbild, teilte er mit, der ESC-Song über seinen eigenen Vater „You Let Me Walk Alone“ bekomme nun, da er selbst Vater werde, noch eine ganz andere Bedeutung für ihn. „Sehr aufregend und schön bisher dieses Jahr“, schrieb der 27-Jährige, der als eindeutiger Sieger aus dem Vorentscheid hervorgegangen war. Mit dem gefühlvollen Song „You Let Me Walk Alone“ hat er Zuschauer, Experten und Jury gleichermaßen überzeugt.

Ob auch der ESC in Lissabon für ihn zum freudigen Ereignis wird, zeigt sich am Samstag, 12. Mai. Das Erste überträgt das Finale live ab 21 Uhr. Für alle Fans des einstigen „The Voice of Germany“-Teilnehmers heißt es also: Fest die Daumen drücken - erst für den Songcontest und dann für die Geburt!