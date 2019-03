MMORPG

„Era of Legends“: Mobile-Rollenspiel im WoW-Stil erschienen

teleschau

„Era of Legends“ für Mobil-Plattformen ist erschienen - zunächst nur für Android, die iOS-Version soll bald folgen. Das neue MMORPG erinnert nicht nur in puncto Spielprinzip an den Klassiker „World of Warcraft“.