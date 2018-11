Jubiläum Stehnke (Joerg Hammerbacher und Klaus Fittschen MEDIA pictures, Klaus Fittschen MEDIA pictures)

Mehr als 500 Gäste waren der Einladung der Familie Stehnke in die Stadthalle gefolgt. Darunter waren zahlreiche Mitarbeiter, Pensionäre und Ehrengäste. Schon am Eingang wurden sie von den imposanten, orange-rot strahlenden und überall im Landkreis und darüber hinaus bekannten Baumaschinen empfangen. Der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann lobte die Zuverlässigkeit, mit der die Firma Stehnke und deren großer Mitarbeiterstab die Aufträge ausführen. Das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter zum Unternehmen ist groß: Teilweise sind mehrere Generationen einer Familie bei Stehnke beschäftigt. Die Betriebsräte Jens Witte und Henning Stoß überreichten als Dank der Belegschaft eine Wandtafel an Gottfried und Jan-Gottfried Stehnke. Für Kurzweil sorgte die Band „Tube Art“. In Bauarbeiter-Kluft schlug sie mit Werkzeugen auf Blechfässer und erzeugte auf diese Weise ein mitreißendes Musikstück. Bis in die späten Stunden hinein untermalte das Orchester „Free Steps“ die Gespräche mit angenehmen Klängen.