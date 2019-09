Irans Präsident Ruhani neben Gastgeber Erdogan und seinem russischen Amtskollegen Putin. Foto: arman/Iranian Presidency (arman / dpa)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich im Rahmen des Syrien-Gipfels mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani getroffen.

Erdogan empfing Ruhani in Ankara, wie auf Bildern zu sehen war. Anschließend sind bilaterale Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und ein Gipfel mit allen drei Staatschefs geplant.

Die Staats- und Regierungschefs von Russland, Iran und der Türkei treffen sich in Ankara um unter anderem die Lage in der Rebellenhochburg Idlib in Nordsyrien zu diskutieren. Foto: Iranian Presidency (- / dpa)

Im Fokus steht die Situation in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. In dem Gebiet, dass an die Türkei grenzt, waren syrische Regierungstruppen zuletzt gegen die Rebellen vorgerückt. In der Region leben rund drei Millionen Menschen. Sollten die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad weitere Gebiete einnehmen, könnten die Menschen versuchen, in die Türkei zu kommen - und von dort in die EU.

Erdogan will eine weitere Eskalation der Kämpfe verhindern. Sein Land hat schon jetzt mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.

Die Türkei unterstützt in Syrien verschiedene Rebellengruppen. Russland und der Iran dagegen stehen auf der Seite des syrischen Präsidenten. Im sogenannten Astana-Prozess verhandeln die drei Staaten seit 2017 um eine Lösung im Bürgerkriegsland - bislang mit wenig Erfolg. (dpa)