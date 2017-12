Mit Leuchtfackeln protestierten zahlreiche Menschen in der Türkei nahe dem US-Konsulat. (dpa)

Der Protest gegen die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt des israelischen Staates anzuerkennen, löst breite Kritik aus – vor allem bei den Palästinensern. Aus Protest haben sie am Donnerstagmorgen einen Generalstreik begonnen. Im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem blieben öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Schulen und Banken geschlossen.

Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas rief als Reaktion auf Trumps Entscheidung zu einem neuen Palästinenseraufstand auf. Im Gazastreifen sowie in verschiedenen Städten des Westjordanlands kam es am Mittwochabend zu ersten Protesten. In Gaza verbrannten Demonstranten Bilder von Trump, US-Flaggen sowie Autoreifen.

Palästinenser verbrennen in Gaza während eines Protests eine amerikanische und israelische Flagge. (dpa)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Donald Trump am Donnerstag vorgeworfen, mit einer Entscheidung "vor allem diese Region in einen Feuerkreis zu werfen". Vor jubelnden Anhängern am Flughafen Ankara sagte der Präsident: "Hey Trump, was hast du vor? Was ist das für eine Herangehensweise? Politische Anführer sind nicht dazu da, um aufzuwühlen, sondern um zu versöhnen." Erdogan fügte hinzu: "Wenn Herr Trump hier sagt, "Ich bin mächtig, also bin ich im Recht", dann irrt er sich."

Erdogan hat wegen der Krise um Jerusalem für kommenden Mittwoch einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) in Istanbul einberufen. Die Türkei hat derzeit den OIC-Vorsitz inne. Außerdem will sich Erdogan mit Papst Franziskus beraten. "Das ist nicht mehr nur die Aufgabe der Muslime, sondern regelrecht der Menschheit", sagte Erdogan am Donnerstag in Ankara. Außerdem plane er Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie mit Regierungen in Deutschland, England, Frankreich und Spanien.

Proteste in Ankara gegen Trump

In der Türkei ist es in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls zu Protesten gegen die Jerusalem-Entscheidung gekommen. Mit Leuchtfackeln und Palästina-Fahnen protestierten Menschen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Istanbul, auch sprühten sie den Schriftzug "Free Palestine" an eine Hauswand. Die USA hatten ihre Bürger in der Türkei bereits davor gewarnt, sich von möglichen Demonstrationen wegen Trumps Erklärung fernzuhalten.

Für ein befreites Palästina: Protest gegen Trumps Entscheidung zu Jerusalem (Reuters)

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wies die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels als unverantwortlich zurück. "Mit dieser Entscheidung wurde in der Region die Büchse der Pandora geöffnet", hieß es in einer Mitteilung Yildirims in der Nacht zum Donnerstag. "Die Erklärung des US-Präsidenten zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die damit verbundenen Schritte sind für die Türkei null und nichtig." Der Schritt sei ein Beispiel für "totale Verantwortungslosigkeit" und werde schwere Konsequenzen für den Frieden in der Region haben.

In einem Alleingang hatte Trump am Mittwoch Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt und den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Die Weltgemeinschaft reagierte zutiefst besorgt - auch aus Sorge, dass neue Gewalt ausbrechen könnte.

Angestrahlt: die Außenmauer der Jerusalemer Altstadt am Mittwochabend (Reuters)

Israel feiert die Entscheidung, Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "historischen Tag". Die Mauer der Jerusalemer Altstadt wurde am Mittwochabend in den Farben der Flaggen Israels und der USA angestrahlt. Auch israelische Oppositionspolitiker begrüßten Trumps Schritt, sprachen sich aber gleichzeitig für neue Friedensgespräche mit den Palästinensern aus.

Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Israel hatte 1967 während des Sechstagekrieges den arabischen Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Die Palästinenser sehen in Ost-Jerusalem die künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates. (dpa)