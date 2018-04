128 Auszubildende beim Azurit-Hansa-Azubi-Tag 2018 in Weimar

Erfahrungen und Perspektiven

FR

Stuhr-Brinkum/Weimar. 128 Auszubildende zur Pflegefachkraft im ersten Lehrjahr folgten der Einladung ihres Arbeitgebers, der Hansa-Gruppe mit Sitz in Oldenburg – zu der auch das Hansa-Pflegezentrum Brinkum gehört – beziehungsweise der Azurit-Gruppe mit Sitz in Eisenberg in der Pfalz, zum gemeinsamen Azurit-Hansa-Azubi-Tag 2018 in Weimar. Die beiden Betreibergesellschaften arbeiten im Bereich Personalmanagement eng zusammen und führen bereits seit mehreren Jahren ihre Auszubildenden anlässlich der Azubi-Tage zusammen.