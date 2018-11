Die Judoka des TV Oyten nahmen die Einladung zum Jubiläumsturnier der Judosparte in Bassen gern an. Nicht nur zur Freundschaft der beiden Vereine, sondern auch aus traditioneller Verbundenheit, war es eine Selbstverständlichkeit. Schließlich hat der Oytener Trainer Jörg Rafalski einen großen Teil seiner Judokarriere in Bassen verbracht und viele Titel für den Verein erkämpft. Aber auch als Gastverein lief es nicht schlecht. Die Oytener Judoka ergatterten insgesamt zehn Medaillen darunter drei in Gold, vier in Silber und drei Bronzefarbene. Besonders stach ein Neuzugang der Oytener Judoka hervor. Der elfjährige Daniel Perdigao, der seit knapp einen Monat beim TV Oyten trainiert, schaffte es auf Anhieb auf den zweiten Platz. Daniel Perdigao hatte erst kürzlich die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel abgelegt und debütierte in Bassen. Doch nicht alle hatten so viel Glück. Leon Holakovsky erlitt eine Verletzung an der Schulter, nachdem er schon im Sommer aufgrund einer Schulterfraktur ausgefallen war. Chantal Rafalski siegte souverän in ihrem einzigen Kampf.

Ab 2019 gehört der TV Oyten nicht mehr zu Bremen sondern zum Niedersächsichen Judoverband.