Ganz andere Erfahrungen machen die Teilnehmer von easylife. Vor einem Jahr eröffnete das Bremer Kompetenzzentrum in der Parkallee 301. Mit professioneller Unterstützung nehmen seitdem die Menschen dort nachhaltig ab.

„Bei easylife wird nicht gehungert. Das Programm lässt sich in den Alltag und die Familie integrieren“, sagt Annette Heuer, Inhaberin des Kompetenzzentrums Bremen. „Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer mit Freude abnehmen, ganz ohne Kalorienzählen, Stress und Sportprogramm.“ Im Gegensatz zu herkömmlichen Diäten setzt das Konzept auf regelmäßige Mahlzeiten und ausgewogene Ernährung: So werde der Stoffwechsel wieder aktiviert und die Pfunde schmelzen.

Jeder Körper ist anders und jeder Mensch hat seinen Rhythmus, ein anderes Umfeld sowie einen anderen Stoffwechsel. Ein ausführliches Gespräch sowie eine professionelle Körper- und Stoffwechselsanalyse stehen daher am Anfang der easylife-Therapie. Die Analyse gibt unter anderem Aufschluss über Gewicht, unterschiedliche Fettarten im Körper, Stoffwechselaktivität und Muskelmasse sowie den individuellen Energiebedarf. Darüber hinaus wird eine Vielzahl weiterer Daten und Informationen ermittelt.

„Das Team besteht aus zertifizierten Diätassistentinnen und Ernährungsberaterinnen sowie medizinischem Fachpersonal. Weiterhin haben wir zwei begleitende Ärzte, die sich um das gesundheitliche Wohlbefinden unserer Teilnehmer kümmern“, erläutert Heuer.

Gemeinsam mit den Frauen und Männern legen die Mitarbeiter das persönliche Wunschgewicht fest und erstellen individuelle Ernährungs- und Therapiepläne. „Alle Lebensmittel, die wir in der Therapie einsetzen, sind im Supermarkt erhältlich“, erläutert Heuer. Die Teilnehmer können einkaufen wie gewohnt. Gemeinsame monatliche Kochabende im Kompetenzzentrum zeigen neue Rezeptideen auf und fördern den Austausch – das motiviert.

Mit Spaß und Freude zum persönlichen Wunschgewicht: Das ist der Anspruch von easylife. „Abnehmen muss alltagstauglich und stressfrei sein. Denn Methoden, die einschränken und betonen, was man alles nicht darf, funktionieren auf Dauer nicht“, sagt Heuer.

Bis das individuelle Wunschgewicht erreicht ist – easylife spricht von der aktiven Abnehmphase – werden die Teilnehmer engmaschig begleitet. Regelmäßig besuchen sie das Zentrum, wo Gewicht, Fortschritte, Wohlbefinden und Körperumfang dokumentiert werden. Zudem werden in regelmäßigen Abschnitten Fotos gemacht, um den Erfolg sichtbar zu machen. Kernpunkt ist dabei die individuelle und fachkompetente Beratung sowie die Begleitung, um nicht nur gesund Pfunde zu verlieren, sondern das erreichte Wunschgewicht nachhaltig zu halten. Die Teilnehmer sind Heuer zufolge nicht nur viel schlanker, sie wirken auch jünger und vitaler. „Die Zufriedenheit ist der schönste Lohn für unsere Arbeit“, sagt sie.

Lob aus Fachkreisen

„Wir sind von der positiven Resonanz aus Fachkreisen wie Kardiologen, Orthopäden und Hausärzten überwältigt“, sagt die Geschäftsführerin. Bei vielen Teilnehmern könnten nach der Gewichtsreduktion Medikamente beispielsweise gegen Bluthochdruck oder Diabetes reduziert oder komplett abgesetzt werden. In ihrem ersten Jahr haben die easylife-Experten viele Menschen auf ihrem Weg in ein schlankeres Leben begleitet, darunter Jürgen Behrens-Kehlbeck aus Oberneuland. „Ich habe innerhalb von 16 Wochen mehr als 30 Kilogramm abgenommen und damit mein Wunschgewicht erreicht“, sagt er und lobt die kompetente und freundliche Betreuung. „Wir hätten keine so außergewöhnliche Resonanz, wenn wir bloß eine kurzfristige Abnahme zum Ziel hätten“, erläutert Heuer.

Wo andere Abnehmprogramme enden, ist bei easylife noch nicht Schluss. „Erfolg heißt für uns Nachhaltigkeit, Bewusstseinsbildung und eine gesündere Lebensweise“, erläutert die Expertin. „Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmer dauerhaft ihr neues Gewicht halten. Abnehmen ist Teamwork und gemeinsam ist das Ziel erreichbar.“