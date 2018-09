Für Jugendwart Uli Semken war es ein Wunsch, der endlich in Erfüllung ging: „Seit Jahren habe ich davon geträumt, dass eine unserer Mannschaft einmal ein Sieger-T-Shirt in den Händen halten darf. Auf dem Treppchen standen sonst immer Vereine wie Arsten, Habenhausen, Hastedt oder Schwanewede. Jetzt konnte sich auch einmal der TV Lilienthal in die Siegerliste eintragen. Ein Riesenerfolg, der die ganze Handballabteilung und speziell den Beachhandball in Lilienthal noch einmal mehr nach vorne bringen wird.“

Als Belohnung durfte das Team von Trainerin Betina Lücke an den deutschen Meisterschaften im Beachhandball in Nürnberg teilnehmen und erreichte dort den fünften Platz.

Die anderen Mannschaften des TV Lilienthal erreichten zwar nicht die Finalrunden, doch eine Leistungssteigerung zum vergangenen Jahr war deutlich zu erkennen. Es wurden zwar immer noch viele Spiele und Punkte an die Gegner abgegeben, jedoch hielten die Lilienthaler Teams gut dagegen und zwangen die Gegner auch schon einmal in die Verlängerung oder das Penaltywerfen. Die Teams der ME- und MD-Jugend schlidderten mit jeweils zwei gewonnenen und drei verlorenen Spielen nur ganz knapp an der Finalrunde vorbei und belegten am Ende beide den 12. Platz.

Positiv überrascht war man beim TV Lilienthal von den Auftritten der beiden C-Jugend- Teams. Die Jungen, am Sonnabend von Janis Semken und am Sonntag Ulli Kutzschbauch gecoacht, gewannen ebenfalls zwei Spiele in ihrer Gruppe. Das Platzierungsspiel um Platz 13 gewann die Mannschaft schließlich gegen die HSG Schwanewede-Neuenkirchen im Penaltywerfen.

Die WC-Jugend des TV Lilienthal gewann zwar kein einziges Spiel, aber mittlerweile sieht es nach Handball aus, was die Mädels in den Sand zaubern. Das Trainergespann Meike Teske und Uli Semken war sehr zufrieden mit den Leistungen der Mädchen. Die Stimmung war dementsprechend gut, und auch das Selbstvertrauen kommt langsam wieder.

Erfreulich anzusehen sind die Spiele der E-Jugend-Mannschaften. Wie die Mädchen und Jungen dem Ball hinterherjagen und sich in den Sand schmeißen, um ihn zu erkämpfen, ist einfach nur schön anzusehen. Dabei ist das Ergebnis dann eher zweitrangig. Aber auch dieses kann sich bei den Jüngsten des TV Lilienthal sehen lassen: Das Team von Nina Semken und „Opa Klaus“, wie er liebevoll genannt wird, gewann gleich das erste Gruppenspiel und der Jubel war riesengroß. Die weiteren Spiele wurden leider knapp verloren und das Team belegte am Ende Platz 9.

Die Jungen um Denni Kuhl und Gerome Schmidt gewannen in ihrer Vorrunde zwar zwei Spiele, aber es reichte leider nicht für den Einzug in die Finalrunde. Dennoch war es eine tolle Leistung des Teams, das mit Unterstützung von drei Mädchen der WE-Jugend als gemischte Mannschaft an den Start ging. Auch im nächsten Jahr wird der TV Lilienthal wieder mit seinen Jugendmannschaften bei den Beachhandball-Turnieren an den Start gehen und hofft schon jetzt, dass dann auch wieder schöner Sonnenschein herrscht.