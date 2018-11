Die Judoabteilung für Menschen mit Handicap des TV Schwanewede nahm mit großem Erfolg an den Special Olympics Deutschlandspielen teil. Fünf Tage lang haben 4600 Athletinnen, Athleten und Unified Partner in 19 Sportarten ihre Wettbewerbe bestritten und mit ihrer Lebensfreude, ihren sportlichen Leistungen und der mitreißenden Stimmung die Atmosphäre an der Förde geprägt. Rund 27 000 Besucher und Gäste ließen sich in der Veranstaltungswoche von der Begeisterung der Athletinnen und Athleten anstecken.

Der TV Schwanewede, bei dem diese Gruppe dank des großen Engagements der Trainerinnen Alina Rogall und Sophie Kramber seit vielen Jahren existiert, freut sich besonders, dass wieder so viele Erfolge gefeiert werden konnten. Carl Hoffmeier gewann in seiner Kategorie sogar eine Goldmedaille. Auch die anderen Teilnehmer vom TV Schwanewede belegten vordere Plätze. Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Trainerin Alina Rogall, Lea Mellerowitz, Jolina Eichler, Carl Hoffmeier und Tony Herpel sowie hinten Adriano Wendelken.