Am vergangenen Wochenende traten insgesamt 14 Jugendliche der Jugendfeuerwehren Eissel, Eitze und Walle zur Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 am Waller Feuerwehrhaus an. Neben Fachwissen wurden auch praktische Fertigkeiten der Jugendlichen Feuerwehrkeute geprüft. So galt es unter anderem einen Notruf abzusetzen, ein Hydrantenschild zu erklären und verschiedene Feuerwehrschläuche zu erkennen und zu bedienen. Am Ende erlangen sehr zur Freude von Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Mesenbrink der Freiwilligenfeuerwehr der Stadt Verden alle Jugendlichen mit durchweg guten Leistungen die Jugendflamme Stufe 1.