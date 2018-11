Die sportlichen Ergebnisse der Worpsweder Schützen bewegten sich auf hohem Niveau.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer und dem gemeinsamen Abendessen wurden die erfolgreichen Schützen aufgerufen. Die Leistungen waren insgesamt auf einem guten Niveau, die sportlichen Ergebnisse sind als Erfolg zu werten und dienen als Ansporn zu höheren Zielen wie etwa der Teilnahme an den Landes- oder Deutschen Meisterschaften.

Medaillensammler und Schießkönige

In den Vordergrund rückten dabei in diesem Jahr Ira Eibers und Hans-Dieter Wendelken, die sich mit ihren hervorragenden Ergebnissen die Startberechtigung beim Landeskönigsschießen sichern konnten. Hans-Joachim Teichert konnte in allen Disziplinen, in denen er antrat, die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Ebenfalls zum Medaillensammler wurde Hans-Dieter Wendelken mit fünf Titeln in der Klasse Senioren II. Weitere Plätze unter den ersten Drei im jeweiligen Wettkampf belegten disziplinübergreifend und in alphabetischer Reihenfolge Edda Behrens, Schorse Behrens, Ursula Bohling, Gerd Cordes, Anne Finkel, Thomas Finkel, Alfred Girschner, Annette Gusowski, Jasmin Heitmann, Jürgen Heitmann, Uwe Holz, Lutz Jötten, Uwe Knop, Rosi Kirsch, Patrick Kück, Helmut Meyer, Heinz Sackmann, Christel Schwake, Stefan Schwenke, Hans Späth, Renate Späth, Jutta Viohl, Anke Visser, Hans Joachim Visser und Nadine Wendelken.

Aufgrund der guten Leistungen zeigte sich die Sportschießleitung der Worpsweder Schützen sehr zufrieden und erwartet deswegen auch für die Zukunft viele gute Ergebnisse und weitere Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften.