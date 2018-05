Volles Haus beim Training der Karateka des TSV Dörverden: Gleich 17 Nachwuchskämpfer traten unter den kritischen Augen von Prüfer Udo Weckmann (3. Dan) und Beisitzerin Theresa Schröder (1. Kyu) zu Gürtelprüfungen an. Für elf von ihnen war das besonders aufregend, denn sie zeigten zum ersten Mal ihr Können in diesem Rahmen und waren entsprechend nervös. Pascal Buske, Kevin Koch und Tom Bachmann, allesamt erfahrene Dörverdener Karateka, unterstützten die Prüflinge jedoch hervorragend und halfen bei letzten Fragen zum Prüfungsprogramm.

So hatten sich nach zwei Stunden auch alle Prüflinge ihren neuen Gurt redlich verdient: Der weiß-gelbe Gurt (9. Kyu) ging an Maxim Göhneberg, Franka Hermann, Kimberly Hunt, Liam Kraul, Alexander Schöne, Jonas Schneider, Ilka Schnupp, Louis Sehland und Mia Söhn. Der gelbe Gurt ging an (8. Kyu) Ceyda Bakkal, Hermine Geehrken, Kevin Hasselbach, Jan Kruse, Sandra Lotz, Willi Witte und Henri Witte. Den Grüngurt (6. Kyu) verdiente sich Beeke Hermann.