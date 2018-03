Gewählter und Geehrte (von links): Marcel Lück (Bogenreferent), Hans-Hermann Arndt (50 Jahre Mitglied) und Katharina Grothenn (beste Jugendliche). (JUERGEN JUSCHKAT)

„Wir sind ein moderner Verein, in dem frische Ideen ihren Platz haben. Schauen wir uns einmal in diesem Raum um. Hell und freundlich präsentiert sich unsere Halle – auch durch die Initiative unseres Hallenwartes. Wir sind erfolgreich, pflegen aber außerdem auch das Brauchtum“, erklärte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Zum Trainingsbetrieb, bei dem es ab und an sogar Parkplatznot gibt, steuerte der stellvertretende Sportleiter und Hallenwart Tim Juschkat einige Zahlen bei. So hätten 1054 Schützen am Training teilgenommen und es seien 34 985 Schüsse abgegeben worden. Das maximale Alter der Teilnehmer lag bei 81 Jahren. 69 aktive Schützen in allen Bereichen hatte er registriert. Positiv fiel auch der Bericht der Kassenwartin Andrea Röpke aus, obwohl im vergangenen Jahr einige Anschaffungen gemacht wurden. Deshalb konnte in diesem Jahr auch auf eine Beitragsanpassung verzichtet werden.

Als erfolgreiche Sportler geehrt wurden (von links) Tim Juschkat, Christoph Wagenfeld, Katharina Grothenn und Sven Dopmann. (JUERGEN JUSCHKAT)

Die Sportleiter Marcel Lück (Bogen), Annemarie Juschkat (Jugend) und Herbert Habekost (Damen und Schützen) berichteten von zahlreichen Erfolgen in 2017 und hatten ihre Jahresberichte ausgelegt. Den Bezirksehrenbecher überreichte Bezirkssportleiter Uwe Fischer den auf Landesebene erfolgreichen Schützen. So wurden für ihre Medaillengewinne Katharina Grothenn, Tim Juschkat, Christoph Wagenfeld und Sven Dopmann ausgezeichnet. Katharina Grothenn und Tim Juschkat erhielten ein Geschenk vom Verein für ihre DM-Teilnahme, der auf der Versammlung nicht anwesenden Emily Koppe wird dieses nachgereicht.

Positiv ist die Mitgliederentwicklung, denn es hat neben einigen Austritten auch 18 Eintritte gegeben. „Unsere Mitgliederzahl wurde von 128 auf nunmehr 139 gesteigert, wobei wir immer den Mitgliederstand am 15. November an den Bezirk melden mussten. Andere Schützenvereine klagen hingegen über einen massiven Mitgliederrückgang. Wir befinden uns also auf einem sehr guten Weg“, freute sich Jürgen Juschkat.

Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Hans-Hermann Arndt. „Solche Vereinstreue ist heute nicht selbstverständlich“, lobte der Vorsitzende den Jubilar. Seit 25 Jahren gehören Rolf Beneke, Adolf Scherbinske, Hinnerk Schmidt und Wido Roessler dem Verein an. Weitere Ehrenmitglieder sind nunmehr Eckhard Apmann und Wilfried Gehrmann.

Für weitere drei Jahre wurden Jürgen Juschkat als Vorsitzender und Schriftführerin Ingrid Daebel bestätigt. Neuer Bogensport-Referent ist Marcel Lück. Wiedergewählt wurden auch der stellvertretende Sportleiter Tim Juschkat und Damen-Sportleiterin Sabrina Daebel. Mit Stephanie Voit gibt es eine neue Kassenprüferin.

Die Vorbereitungen für das Schützenfest am 12. und 13. Mai seien angelaufen, berichtete der Festausschuss-Vorsitzende Claus-G. Eiben. Eine Kohl- und Pinkeltour mit den Feuerwehren Dibbersen-Donnerstedt beziehungsweise Horstedt soll es am Karfreitag, 30. März, geben. Anmeldungen sind ab 27. Februar beim Vorsitzenden unter der Telefonnummer 0 42 04 / 71 46 möglich.

Eine Verbrauchsstatistik von Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen stellte Hallenwart Tim Juschkat vor. So seien unter anderem 5400 Schrauben und 90 Meter Tapeten verbraucht sowie 65 Meter Kabel verlegt und 18 Schalter und Steckdosen angeschlossen worden. Mit einer Spendenaktion sollen neue Stühle für die Halle angeschafft werden. Zahlreiche Versammlungsmitglieder haben sich bereits als Spender in eine Liste eingetragen, weitere können sich beim Vorstand melden.

Alles in allem war es eine harmonische Versammlung, die der Vorsitzende Jürgen Juschkat nach exakt einer Stunde Dauer schon wieder schließen konnte. Danach war aber längst noch nicht Schluss, denn mit Doppelkopf, einigen Döntjes und lustigen Witzen ging es noch lange weiter.