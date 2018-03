Sie wünschte allen Teilnehmer viel Spaß und Erfolg und beim Schießen eine ruhige Hand. Bevor die Sieger geehrt wurden, hatte die anwesende Präsidentin des Geestkreis, Brigitte Janusch, eine Überraschung vorbereitet. Sie ehrte die Schützen Annegret und Hermann Krentzel vom FSC Stendorf mit einer Urkunde und Ehrennadel in Gold vom Kreisschützenverband Geest. Ein langer Beifall war der Lohn und die Anerkennung für beide Geehrten.

Nach einem spannenden Schießen auf dem Erwachsenenadler schoß Elruth Giese den silbernen Flügel, Tim Käseberg den goldenen Flügel ab. Auf dem Rumpf hatten schon einige Schützen angelegt, als Katja Kister den entscheidenden Schuss unter großem Jubel abgab. Beim Jugendadler fiel der Rumpf nach dem erfolgreichen Schuss bei Marlon Stuckmann. Er holte die Königswürde nach drei Jahren erstmals wieder nach Meyenburg. Vorher fielen der silberne Flügel bei Marc Weinreich und der goldene Flügel bei Max Hertreiter.

Bei der Glücksscheibe der Erwachsenen gingen Jennifer Grella vor René Harms und Carola Jankowiak mit einem Sachpreis nach Hause. Bei den Jugendlichen holte sich Gerrit Guatowski den ersten Preis vor Milan Welzer und Leon Stuckmann. Die „Beste 10“ schoss Elke Eichinger bei den Erwachsenen und bei den Jugendlichen der neue Jugendkönig Marlon Stuckmann. Beide bekamen für den Sieg einen Präsentkorb überreicht. Bei einem Schätzspiel musste die Menge der Dübel in einem Glas geschätzt werden. Elruth Giese war der tatsächlichen Anzahl der Dübel mit ihrer Schätzung am dichtesten gekommen und konnte mit einem Messerset nach Hause gehen. Viele Teilnehmer traten den Heimweg mit einer Mettwurst an, die sie beim Knobeln gewonnen hatten. Der Verein freute sich über eine gelungene Veranstaltung.