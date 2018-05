Zur „kleinen Pokalrunde“ trafen sich die Schützenvereine aus dem Flecken Langwedel im Schützenhaus Holtebüttel. In geselliger Runde wurden die Schießwettbewerbe durchgeführt. Schließlich siegte die 1. Mannschaft des Schützenvereins Völkersen, die 250 Ringe mit einem Teiler von 705,2 schoss. Es folgte die zweite Völkerser Mannschaft mit ebenfalls 250 Ringen und einem Gesamtteiler von 822,3. Und auch der dritte Platz ging an eine Völkerser Mannschaft, denn die Schützendamen schossen immerhin noch 248 Ringe. In der siegreichen Völkerser Mannschaft schossen Gaylord Blume, Timo Gieschen, Carsten Heuer, Marko Oetting und Niko Scharnhusen.

Als beste Einzelschützin wurde Fenja Mattfledt aus Völkersen ausgezeichnet, die 50 Ringe mit einem tollen Teiler von 21,8 schoss. Auf dem zweiten Platz landete Gaylord Blume aus Völkersen, der 50 Ringe mit einem Teiler von 32 schoss, gefolgt von Marco Oetting, ebenfalls aus Völkersen, mit 50 Ringen (Teiler 45,6), und Regina Aves aus Langwedel mit 50 Ringen (Teiler 53,5).