Jeder Teilnehmer durfte nur in drei Disziplinen starten. Obwohl der Wettkampf nach der Hälfte wetterbedingt abgebrochen wurde, gab es bis dahin sehr gute Ergebnisse. Vadim Goëk (männlich U 12/Jahrgang 2007) holte für die Kreisauswahl viele Punkte mit seinem Sieg in 7,96 Sekunden über die 50 Meter und mit einem guten 4,10 Meter im Weitsprung sowie Svea Mehrtens (weiblich U 12/2008) in 8,07 Sekunden über die 50 Meter Sprintdistanz. Finn Freese (m U 14/2005) siegte über die 60 Meter Hürden in 10,91 Sekunden und mit 4,25 Metern im Weitsprung und Merit Wilhelm (w U 14/2006) zeigt einmal mehr, dass sie mit erreichten 35 Metern im Ballwurf die beste Werferin war.

Die w U 12 4x50 Meter Staffel (Marlene Fladung, Nele Marschall, Svea Mehrtens, Greta Weimar) die m U 12 4x50m Staffel (Torben Lindemann, Samuel Wilson, Luis Weber, Levin Eickhoff) liefen beide mit 30,54 Sekunden und deutlichem Vorsprung auf den ersten Platz. Die U 12-Mädchenstaffel erreicht mit dieser Zeit den vierten Platz in der Landesbestenliste, während die U 12-Jungenstaffel knapp über ihrer diesjährigen Bestzeit (30,47 Sekunden) lag und ihren zweiten Platz in der Landesbestenliste behielten. Sehr gute Staffelwechsel waren einmal mehr Grundlage für diese Siege. Auch beide Lilienthaler U 14 4x75m Staffeln zeigten sehr gute Wechsel und gute Leistungen. Während es für die m U 14-Staffel (Jermaine Gellert, Linus Grün, Julius Pagels, Simon Förstner) in 42,14 Sekunden für den Sieg reichte, lief die w U 14-Staffel (Hannah Fladung, Emma Groß, Jule Sackmann, Merit Wilhelm) in 45,06 Sekunden auf den vierten Platz.

Vom TV Lilienthal wurden für die Kreisauswahl nominiert: w U 12/Jahrgang 2008: Svea Mehrtens, Gloria Borgmeier, Greta Weimar; w U 12/Jahrgang 2007: Marlene Fladung, Nele Marschall; m U 12/2008: Samuel Wilson, Tom Stephan, Luis Weber; m U 12/2007: Vadim Goëk, Torben Lindemann, Levin Eickhoff; w U 14/ 2006: Merit Wilhelm, Greta Pagels; weiblich U 14/2005: Emma Groß, Jule Sackmann, Hannah Fladung; m U 14/2006: Linus Grün, Robin Petermann, Julius Pagels, Simon Förstner, Ilai Schäfer; m U 14/2005: Jermaine Gellert, Finn Freese, Claudio Keuenhof.