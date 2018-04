Sie ­darf sich Hoffnung machen, auch in diesem Jahr bei den ganz großen Turnieren zu starten.

„Es geht mir nicht nur um den Sport, sondern Eddy ist mein ein und alles“, sagt Enya Palm. Seit rund einem dreiviertel Jahr gehört das Pony Frühlingstraum, das den Spitznamen Eddy trägt, der Schülerin und ihrer ­Familie. Mit ihrem Privatstall, in dem fünf Tiere stehen, sind sie dem ­Reiterverein Ganderkesee angeschlossen. Bei der deutschen Meisterschaft belegte sie den ­

16. Platz. Außerdem ist sie für das hochklassige Hamburger Derby nominiert und in der Auswahl für den Preis der Besten. Zu so viel Erfolg gehört viel Training und eine gute Nachwuchsförderung. „Ich reite seit ich vier Jahre alt bin. Eddy und ich trainieren jeden Tag. Drei Mal pro Woche fahren wir nach Vechta zu meiner Ausbilderin“, erzählt Enya Palm. Außerdem ist sie, so oft es geht, im Stall zu finden. Füttern, ausmisten und putzen gehören zu ihren täglichen Pflichten, die sie aber gerne ­erfüllt.

Damit ist Enya Palm ein weiterer Name aus der Nachwuchsschmiede des Reitervereins ­Ganderkesee, den man sich gut merken muss. Weltmeisterin und Olympiasiegerin in der Viel­seitigkeit Sandra Auffarth und Junioren-Europameisterin im Dressurreiten Rebecca Horstmann sind ebenfalls aus dem Reiterverein hervorgegangen. Weitere Reiter wie Ina Tabken, Marie Schreiber und Antonia Busch-Kufner und auch die ­Voltigiergruppen reiten ebenfalls medaillenwürdig.

Für viele beginnt die tolle sportliche Laufbahn ganz klein in den Führzügelklassen, Kindervoltigiergruppen und im regulären Unterricht auf Schulpferden, die der Ganderkeseer Verein anbietet.

Beim großen Pfingstturnier sind viele der schon bekannten, aber auch die jüngsten Reiter auf dem Platz anzutreffen. Ponydressur- und Springprüfungen gehören am Sonnabend zum sportlichen Programm. Am Sonntagnachmittag zeigen die Jüngsten unmittelbar vor den ganz großen Profis ihr Können. Dann geht es für die Führzügelklasse ab vier Jahren hinaus auf den Platz. Anschließend geht es um das Stechen der Springreiter beim Großen Preis.