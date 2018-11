Diese trat mit einer Mannschaft, Bremen 1860 und der TV Grohn mit jeweils zwei Mannschaften an. Geturnt wurde wieder ein Sechskampf (Boden, Barren, Reck, Seitpferd, Ringe und Sprung). Dabei mussten die Grohner mit dem Problem fertig werden, dass drei Leistungsträger den Verein verlassen haben und ein weiterer krank war. So mussten die Teams neu zusammengestellt werden und einige aus der zweiten rückten in die erste Mannschaft auf. Sie schlugen sich erstaunlicherweise sehr gut und turnten zum Teil ihre besten Übungen. War im Vorfeld Bremen 1860 nicht zu schlagen, gelang es seit drei Jahren zum ersten Mal wieder, Ritterhude zu besiegen. Und so belegte Grohn mit 351,15 Punkten Platz zwei. Die zweite Mannschaft schlug sich wacker und belegte Platz fünf mit 294,00 Punkten.