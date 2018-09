Angeboten wurden ein Reiterwettbewerb ohne Galopp, Reiter- und Dressurreiterwettbewerbe, eine E-Dressur und ein Springreiter-Wettbewerb. So war für jeden Leistungsstand etwas dabei. Insgesamt stellten sich gut 50 Reiter den kritischen Augen der beiden Richterinnen. Diese zeigten sich sehr zufrieden und bestätigten den Teilnehmern gute Leistungen. Auch dabei waren die beiden Reit-AGs der Lise-Meitner-Schule in Moordeich, mit der der Reiterverein Stuhr 2012 einen Kooperationsvertrag geschlossen hat.

Auch in diesem Jahr war es für den Nachwuchs wieder eine tolle Erfahrung – und es gab strahlende Sieger und Platzierte. In der ersten Abteilung des Reiterwettbewerbs sahen die Richterinnen gleich zwei Reiterinnen auf dem ersten Platz. So freuten sich Romy Laska mit Blacky und Lale Pawel mit Rapido über einen Doppelsieg. Beide erhielten die Wertnote 7,2. Auch Lales Schwester Jule konnte sich eine Siegerschleife sichern. Sie hatte in der vierten Abteilung des Reiterwettbewerbs die Nase vorn. Eske Corbes bewies, dass sie sich im Spring- und auch Dressursattel wohlfühlt. Im Springreiter-Wettbewerb wie auch in der E-Dressur belegte sie jeweils den zweiten Platz. Geschlagen geben musste sie sich nur im Springen Mara Nielsen mit Chakmate und in der Dressurprüfung der Klasse E Fenja Lindhorst mit Sweety. Natürlich nicht zu vergessen sind die Schulpferde des Vereins, die täglich einen tollen Job machen und ohne die das alles gar nicht möglich wäre.

Der Reiterverein Stuhr freut schon auf seine nächste Veranstaltung. Ende Oktober wird das WBO-Voltigier-Turnier ausgerichtet. Neben den auswärtigen Gruppen werden auch die eigenen Voltiteams an den Start gehen und auf gute Platzierungen hoffen.

Die Ergebnisse: Prüfung 1 Reiter ohne Galopp: 1. Emmily Cordes / Guglhupf 6,8, 2. Safeerah Ahmad / Sweety 6,7, 3. Liv Hörmann / Hubi 6,6. Prüfung 2 Reiter, 1. Abteilung: 1. Lale Pawel / Rapido 7,2, 1. Romy Laska / Blacky 7,2, 3. Pia Schöttker / Guglhupf 6,9; 2. Abteilung: 1. Amelie Mosse / Sweety 7,0, 2. Emily Nieszporck / Hubi 6,9, 3. Lene Wolters / Sandy 6,8; 3. Abteilung: 1. Shana Huf / Hubi 6,9, 2. Finja Koller / Fanny 6,8, 3. Hanna Ernst / Sweety 6,7; 4. Abteilung: 1. Jule Pawel / Rapido 7,1, 2. Leoni Groen / Hubi 6,9, 3. Wedline Scheumann / Bounty 6,8. Prüfung 3 Dressurreiter, 1. Abteilung: 1. Hanka Büchtmann / Sweety 7,2, 2. Lara Biskup / Bounty 7,0, 3. Chiara Seidel / Sandy 6,9; 2. Abteilung: 1. Leon Gurka / Hubi 7,0, 2. Mieke Büchtmann / Sandy 6,9, 3. Lena Gerkens / Guglhupf 6,8. Prüfung 4 Dressurprüfung Klasse E: 1. Fenja Lindhorst / Sweety 7,0, 2. Eske Corbes / Tinka 6,8, 3. Cyra Lena Kraus / Guglhupf 6,6. Prüfung 5 Springreiter: 1. Mara Nielsen / Chakmate 7,1, 2. Eske Corbes / Mausi 7,0, 3. Lena Schwarze / Casper 6,5.