Die Veranstalter, der Fußballkreis Bremen-Nord sowie der gastgebende 1. FC Burg, hatten im Vorfeld die Weichen für ein perfekt organisiertes Juniorenturnier gestellt. Die bereits 15. Auflage dieses Events mit Familien- und Festcharakter wurde dieses Mal aus organisatorischen Gründen auf zwei Tage aufgeteilt. Aufgrund des ungewöhnlichen Termins für die Nordbremer Clubs war die Resonanz sowohl bei den Mannschaftsmeldungen, als auch bei den Zuschauern etwas geringer als sonst. Trotzdem nahmen 40 statt der ursprünglich geplanten 60 Teams aus dem kleinsten Fußballkreises Deutschlands die Einladung an und erlebten an beiden Tagen eine rundum gelungene Veranstaltung mit einer Ausnahme.

Beim E-Junioren-Turnier am Sonntag vergriffen sich ein Übungsleiter und sein Betreuer der DJK Blumenthal vollkommen im Ton gegenüber einem jungen Schiedsrichter, der das Spiel folgerichtig abbrach. „Das war das einzig Negative in den zwei Tagen, die ansonsten eine echte Werbung für den Kinderfußball darstellten. Trainer, Betreuer und Eltern werden immer ehrgeiziger und sind wenig einsichtig, wenn man sie darauf anspricht. Das ist aber ein generelles Problem im Jugendfußball“, ließ sich der Hauptorganisator und Nordbremer Kreisvorsitzende Matthias Schmit trotz dieses unschönen Vorfalls die gute Laune nicht verderben.

Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag vom BFV-Präsidenten Björn Fecker, der die Kinderteams bei strahlendem Sonnenschein begrüßte. Auf den Plätzen gaben die Spieler von den Minis bis zu den D-Junioren durchweg alles, um die begehrten Pokale und Spielbälle zu bekommen. Nach unzähligen Spielen mit viel Spaß und sehr gutem Juniorenfußball waren alle Siegerteams ermittelt. Wer welchen Wettbewerb gewann war Nebensache, der Spaß am Fußball stand eindeutig im Vordergrund. Von den Minis bis zur F-Jugend wurde wie in der Fair-Play-Liga gespielt, Endergebnisse waren nicht relevant.

„Dank der Unterstützung unserer treuen Sponsoren mussten die teilnehmenden Mannschaften kein Startgeld zahlen. Unser Turnier steht ganz im Zeichen des Miteinanders und wir möchten einfach, dass alle Kinder Spaß am Fußball spielen haben“, bemerkte BFV-Vizepräsident Holger Franz, der an beiden Tagen die Siegerehrung durchführte, am Rande des Events an.

Die Firma Pensum Personaldienstleistungen Bremen GmbH, die das Turnier schon viele Jahre unterstützt, sorgte durch Ihre Spende dafür, dass jeder Kicker und Kickerin eine kleinen Pokal als Erinnerung überreicht bekam. Durch die großartige Unterstützung der Volksbank Bremen Nord eG konnten die Vereine SG Aumund-Vegesack, 1. FC Burg, SV Eintracht Aumund, SV Grohn und die SG Marßel je einen Gutschein für einen Satz Trikots in Empfang nehmen, der beim Kooperationspartner Sportshop Günter Hermann in Osterholz-Scharmbeck eingelöst werden kann. Hartmut Schulz von der Volksbank war am Sonntag selbst vor Ort und lobte die perfekte Organisation. So fühlten sich am Ende der Veranstaltung alle als Sieger – und das war auch gut so. Denn genau das entsprach auch dem Charakter des Turniers. „Teilweise sind hier Debütanten aufgelaufen, die gerade erst vier Jahre alt sind“, berichtete der Kreisjugendausschussvorsitzende Karsten Wolf, der mit Michael Salamon seitens des BFV das Turnier managte. Holger Franz bedankte sich auch beim 1. FC Burg: „Großes Lob an die Burger, die Crew weiß genau worauf es ankommt, um ein perfektes Turnier auf die Beine zu stellen“. Die Organisatoren freuen sich nun schon auf das Juniorenturnier Nummer 16 im kommenden Jahr, das dann wieder am 1. Mai ausgetragen wird.