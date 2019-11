Hinter Hasselfelde erstrahlt der Brocken in der Wintersonne. (JAN REICHEL und djd/Stadt Oberharz am Brocken/Jan Reichel, djd/Stadt Oberharz am Brocken/Jan Reichel)

Zahlreiche Wanderrouten bieten in der kalten Jahreszeit beeindruckende Naturerlebnisse und eine Fernsicht, ob mit oder ohne Schnee. So sind vom filigranen Aussichtspavillon auf dem Hohen Kleef sogar die zwei höchsten Harzer Gipfel, Brocken und Wurmberg, zu sehen. Zu Füßen der Wanderer liegen das Tal der Bode und der Höhlenort Rübeland.

Beim Winterwandern erfrischt die reine kalte Luft die Atemwege und stärkt das Herz. Bewegung und die Ruhe der Natur sind eine Wohltat für Körper und Seele. Die wilde Mittelgebirgslandschaft entfaltet in der kalten Jahreszeit ihre eigenen Reize und ist dabei auch für Kinder interessant. So lassen sich an den Futterstellen im Wald mit etwas Glück Rehe beobachten. Mit geröteten Wangen und neuen Naturerfahrungen kehrt die Familie dann in die warme Stube zurück. Oben im Harz stehen zahlreiche gemütliche Unterkünfte zur Verfügung, von der Ferienwohnung bis zum Hotel, zu finden unter www.oberharzinfo.de. Dort sind auch alle Wandertouren mitsamt den herausragenden Wegpunkten verzeichnet und können direkt ausgedruckt werden, was die Planung erleichtert.

Die klare Bergluft im Oberharz ist eine Wohltat für Körper und Geist. (djd/Stadt Oberharz am Brocken/Jan Reichel)

Das Online-Tourenportal vermeldet darüber hinaus die tagesaktuellen Schneehöhen, welche Loipen gespurt und welche Lifte geöffnet sind. Bereits wenige Zentimeter genügen, um mit Langlaufskiern fast lautlos durch die stille Gebirgslandschaft zu gleiten oder auf Schneeschuhen durch die weiße Pracht zu wandern. Turbulenter geht es auf den Rodelhängen und Pisten mit Skilift zu, zum Beispiel am Pfeiferberg in Benneckenstein. Aber auch ohne Schnee locken abwechslungsreiche Ausflugsziele, etwa das Schaubergwerk Büchenberg, die Rappbodetalsperre oder die Harzköhlerei Stemberghaus.

Die Stücke des Höhlentheaters begeistern alle Altersgruppen. (JAN REICHEL und djd/Stadt Oberharz am Brocken/Jan Reichel, djd/Stadt Oberharz am Brocken/Jan Reichel)

Ein besonderes Erlebnis verspricht in Rübeland das Höhlentheater im sogenannten Goethesaal in der Baumannshöhle: Die turmhohe Tropfsteinhöhle mit ihrem unterirdischen Wolfgangsee bietet eine einzigartige Kulisse für Theaterbesuche mit der Familie. In der aktuellen Spielzeit stehen drei Stücke auf dem Programm: „Familie Feuerstein und das Geheimnis der Baumannshöhle“, „Die Schneekönigin“ und „Eine Weihnachtsgeschichte“.

Weitere Informationen zu den Terminen sowie Tickets gibt es im Internet unter www.harzer-hoehlen.de.