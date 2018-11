In der Ausstellungsserie mit Bildern des verstorbenen Heimatkünstler erinnert das Kulturgutes in Dörverden in diesem Jahr ab 11. November an die Künstlerin Christa Burchard aus Verden.

Christa Burchard hatte das Malen seit ihrer Kindheit geliebt und malte mit großer Freude. Neben diesem erfüllenden Hobby waren ihr ihre Kinder sehr wichtig. Auch in den Bildern spiegelte sich das wider: Sie malte gerne die Familie. Aber auch Blumen, Landschaften, Gebäude und Vogelmotive sind in ihrem Werk zu finden. Die Künstlerin hing der realistischen Malweise an, wobei sie in der Maltechnik alles ausprobierte: Aquarell, Ölfarbe und Pastellkreide. Ihre Bilder waren in verschiedenen Ausstellungen einzeln oder in einer Gruppenausstellung zu sehen (KSK Verden, Johannesheim, Senioren Residenz). In einer großen Ausstellung auf dem Kulturgut Ehmken Hoff können sich Besucher vom 11. November bis 16. Dezember eine umfangreiche Auswahl des Lebenswerks ansehen. Die Vernissage findet am 11. November um 15 Uhr im Ausstellungsraum des Kulturgutes in Dörverden statt.