Annemarie Schnieder

Annemarie Schnieder vom Museum weiß dazu viele Geschichten zu erzählen. Wie Kindergruppen zu Nikolaus in der Dunkelheit und verkleidet unter anderem zu den Bauernhöfen zogen und Weihnachtslieder sangen und wie in der Vorweihnachtszeit viele Geschenke in den Familien noch selbst per Hand hergestellt wurden. Und dass früher die Tannenbäume schnell nadelten und man sie daher kaum berühren durfte.

Ein Besuch lohnt sich für jede ­Generation. In der Weihnachtsausstellung, die bis einschließlich Januar zu sehen ist, sind unter anderem historische Weihnachtspostkarten und Neujahrskarten ausgestellt. Daran waren Schüler der Grundschule Arsten beteiligt. Sie haben Postkarten geschrieben, die eine Wand des Museums zieren.

Das Museum hat am 2. und 12. Dezember von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 82 91 36.