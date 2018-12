Die Kirchenstraße um 1899.

Im Vereinslokal Skipper Treff musste dabei für 75 Mitglieder und Gäste Platz geschaffen werden. Die Vorsitzende des Heimatvereins/Jan-Segelken-Kring, Ute Fritz, freute sich mit ihrem Vorstandsteam über den vollen Saal und das interessante Programm.

Lebhaft diskutierten die Heimatfreunde an der Kaffeetafel über die gezeigten Plätze, Straßen und Häuser. Zum Beispiel erkannten einige das Gebäude der einstigen Landwirtschaftsschule in der Lindenstraße, die heutige Freie Schule. Staunend betrachteten die Gäste Bilder vom lebhaften Markttreiben auf dem Marktplatz neben der Kirche. Alte Bilder von der Kirchenstraße um 1900 erstaunten die Gäste im Saal. Über die ehemaligen Inhaber von Geschäften und Lokalen wurde beraten und viele Erinnerungen an schöne und schwere vergangene Zeiten wurden wach.

Die vorwiegend älteren Gäste genossen den spannenden Nachmittag beim Betrachten der alten Stadtansichten. Ute Fritz bedankte sich bei Volker Müller für seine umfangreiche Präsentation. Und da der Hobby-Heimatforscher noch viel mehr Postkarten gesammelt hat, kündigte Ute Fritz an, dass der Heimatverein ihn bestimmt noch einmal einladen wird.

Der letzte Kringnachmittag des Heimatvereins ist am Mittwoch, 5. Dezember, ein adventlicher Nachmittag im Hotel Tivoli. Mitglieder und Gäste müssen sich dafür bei Ute Fritz unter Telefon 0 47 91 / 595 27 anmelden.