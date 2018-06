Hessen

Ermittler: Vermisste Jugendliche Susanna ist tot

Bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste 14-jährige Susanna aus Mainz. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Wiesbaden.