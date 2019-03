Datenschutz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ermittlungen gegen Facebook wegen verdeckter Datenweitergabe

teleschau

Staatsanwälte im US-Bundesstaat New York ermitteln strafrechtlich gegen Facebook - eine Grand Jury forderte Unterlagen von mindestens zwei Unternehmen an. Hintergrund ist offenbar die verdeckte Datenweitergabe an andere Tech-Firmen.