Im Lauf der Jahre spezialisierte sich das Unternehmen neben Elektroinstallationen auf Industrieelektronik, Lichttechnik, Solarstrom/Fotovoltaik und Gebäudetechnik.

Der Elektrofachbetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße 15 in Osterholz-Scharmbeck kann sich über einen Auftragsmangel nicht beklagen: „Wir sind viel unterwegs und gut ausgelastet“, sagt Eike Behrens, der seit 2016 als Geschäftsführer an der Spitze von J. Blome Elektrik steht. Er lernte einst in dem Betrieb und absolvierte anschließend die Meisterprüfung. Zunächst war Behrens Betriebsleiter und stieg in die Geschäftsleitung auf. Angebote, Kalkulationen und die technische Leitung fallen heute in sein Aufgabengebiet. Mit seinen Erfahrungen aus drei Jahrzehnten Elektrotechnik unterstützt Seniorchef Jürgen Blome die Geschäftsleitung.

Im Büro kümmert sich Conny Blome um die Buchhaltung und Lohnabrechnung. Sie gilt als gute Seele des Betriebs und übernimmt zahlreiche Aufgaben. Im Büro ist zudem Marcus Lindemann unter anderem für den Einkauf zuständig. Insgesamt 20 Betriebsangehörige zählen zurzeit zum Unternehmen. „Wir bilden vier Lehrlinge aus“, erläutert Behrens.

Ein Auftragsschwerpunkt, der an Bedeutung gewinne, sei das Thema erneuerbare Energien, insbesondere Solarenergie. In diesem Jahr installierte das Unternehmen bislang rund 50 entsprechende Anlagen, davon 80 Prozent mit einem Batteriespeicher. Schulungen zur Installation von Modulen zur Erzeugung von Solarstrom sowie zur Stromspeicherung halten die Mitarbeiter in diesem Sektor auf dem aktuellen Stand.

Des Weiteren kümmert sich das Team um zeitgemäße Lichttechnik in landwirtschaftlichen Großställen, Reithallen und Geschäftsräumen sowie um elektrotechnische Anschlüsse von Biogasanlagen. „Ein Drittel unseres Auftragsvolumens betrifft die erneuerbaren Energien, ein Drittel Kundendienstprojekte und ein Drittel Industrieautomatisierung mit dem dazugehörigen Service “, erläutert der Firmenchef.

Ein weiterer stark wachsender Zweig ist ihm zufolge die E-Mobilität. Aktuell stattet der Fachbetrieb Autohäuser mit Ladesäulen für Elektroautos aus. In der Werkstatt bereitet ein Team aktuell einen Hauptverteilerschrank für ein Autohaus vor, das mit vier sogenannten Wallboxen ausgestattet wird. Für die firmeninternen, elektrisch betriebenen Fahrzeuge gibt es auf dem Betriebsgelände zwei Ladesäulen.

Gebäudetechnik bedeute Gebäudesteuerung, macht Behrens deutlich. So können die Ladesäulen,

Solarstromanlagen und Batterie-

speicher untereinander kommunizieren und auf diesem Weg energieeffizient sowie kostengünstig arbeiten.