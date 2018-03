Februar das Ziel von Einbrechern. Sie ­richteten nach Polizeiangaben im Pötjerweg in der reformierte Kirche Rekum hohen Sachschaden an. Auch Spendengelder und die Kaffeekasse wurden entwendet. In der reformierten Kirchengemeinde Blumenthal an der Landrat-Christians-Straße drangen ebenfalls Unbekannte ein und durchsuchten Schränke und Kommoden. Laut Polizei wird nun geprüft, ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht. Zeugenhinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter Telefon 04 21 / 3 62 38 88.