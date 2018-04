Aschwarden. Bereits zum 30. Mal findet am 1. Mai das traditionelle Mühlenfest mit großem Kunsthandwerkermarkt an der Aschwardener Windmühle statt. Ab 10.30 Uhr ist die Mühle für Besucher geöffnet. Mitglieder der Mühlenfreunde Aschwarden führen die Besucher durch die voll funktionsfähige Mühle und geben Auskunft über die Funkti­onsweise der alten Windmühle. Bei ausreichend Wind werden sich die Mühlenflügel in dem Schwaneweder Ortsteil drehen und den Mahlstein antreiben.

Das Mühlenfest wird um 11 Uhr durch die Jagdhornbläser des Hegerings 3 und Bremen-Nord offiziell eröffnet. Anschließend unterhält der Rekumer Schifferchor das Publikum mit Liedern von der Seefahrt. Neben Kunsthandwerkern sind von 10.30 Uhr bis 17 Uhr auch regionale Erzeuger von Gemüse, hausgemachten Wurstwaren, Honig, Käse und Co. mit ihren Produkten vor Ort. Der Spinnkreis vom Heimatverein Schwanewede zeigt, wie Schafswolle verarbeitet wird. Weiterhin gehören selbst hergestellte Liköre, Chutneys, Marmeladen und Kräuterdips sowie Olivenöl in Bioqualität zum Angebot. Insgesamt werden über 40 Stände auf dem Platz vor der Windmühle zum Bummeln und Probieren einladen.

Für die jungen Mühlenfestbesucher gibt es unter anderem eine Hüpfburg und einen Sandhaufen zum Burgen bauen. Mit dem Mühlenfest wird die Sommersaison eingeläutet. Ab dem 6. Mai ist das Mühlencafé wieder jeden Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Besichtigungen für Gruppen gibt es nach Absprache, auch mit Bewirtung, unter Telefon 0 42 96 / 13 78 oder jhaknuebel@t-online.de.