Auftakt einer Welttournee

Eros Ramazzotti trifft die Münchner ins Herz

Amore im Olympiastadion: Der italienische Popsänger Eros Ramazzotti startet in München am Sonntag seine Welttournee. Vieles klingt altbewährt - doch das ist gut so. Findet auch sein Publikum.