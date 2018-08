Nach dem "Sommerhaus der Stars" lädt Micaela Schäfer in ihre TV-Villa. (Dominik Bindl/Getty Images)

Das „Sommerhaus der Stars“ auf RTL ist kaum vorbei, da wagt sich Micaela Schäfer schon wieder in die nächste Reality-TV-Hütte. Diesmal jedoch als Moderatorin und Namenspatin: Die 34-Jährige, die als Kandidatin im „Sommerhaus“ ausziehen musste, präsentiert mit „Micas Sommerhaus der Pornostars“ eine unanständigere Version der RTL-Show. Nach Angaben von „Bild“ wird die erotische Reality-Sendung aktuell in der Nähe des tschechischen Brünn gedreht. Geladen sind demnach in die Villa mit Pool männliche, weibliche und transsexuelle Erotikstars, um sich zu Spielen und selbstverständlich auch Sex zu treffen.

Mit dabei sind nach „Bild“-Angaben die Frauen Texas Patti, Aische Pervers, Jolee Love und Lilli Vanilli, die Männer Jason Steel, Mark Aurel und Dylon Brown sowie die so genannten „Shemales“ Kimber Lee und Bailey Paris. Gewohnt wird in Fünferzimmern, Regeln gibt es keine, Tabus auch nicht. Ums Spielen soll es dennoch gehen: Kickern, Flaschendrehen und Co. sollen die Stimmung lockern. Neben Micaela Schäfer moderiert Pornostar Conny Dachs (54). Gezeigt wird die Show des Leipziger Erotikstars Anfang September allerdings nicht im Fernsehen - sondern auf kostenpflichtigen Porno-Seiten.