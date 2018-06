Beide sind Freunde, seit sie 2011/2012 gemeinsam bei „The Voice of Germany“ antraten. „Das ist doch Michael Schulte“, staunte ein Stadtfest-Besucher am Sonnabend gegen 12.30 Uhr vor dem Alten Rathaus, als die Hochzeitsgesellschaft eintraf. Das sprach sich wie ein Lauffeuer herum. Viele Buxtehuder kamen, um einen Blick auf das Paar zu werfen. Unter ihnen auch ESC-Fans, die den Erfolg von Schulte in Lissabon am TV mit verfolgt hatten, als der Wahl-Buxtehuder beim Eurovision Song Contest den vierten Platz belegte. Mitarbeiter des Buxtehuder Sicherheitsdienstes sorgten dafür, dass kein Fremder an der Zeremonie im Rathaus teilnehmen konnte.