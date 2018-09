Zumindest war es in dieser Stunde fast trocken geblieben, wenn auch nicht gerade sommerlich warm.

Dem alten Brauch folgend forderte der Erntebräutigam Timo Fortriede von seiner Erntebraut Franziska Wermke den Erntekranz heraus. Timo Fortriede gehörte im Frühjahr erstmals zur Theatergruppe des Schützenvereins, so dass er kein Lampenfieber hatte und seinen Spruch locker rüberbrachte. Doch zunächst erhielt er einen unansehnlichen Reisigbesen, den er abfällig den angetretenen Mitgliedern des Schützenvereins vor die Füße warf. Enttäuscht sei er von den Mädels aus dem Dorf, die einen derartig hässlichen Strauß gebunden hatten und daher das Dorf lieber verlassen sollten. Er behauptete: „Ich war im Land der Sachsen, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen.“ Hätte er die „Kunst“ der Dorfmädels geahnt, dann hätte er doch lieber ein schönes Mädel aus Sachsen mitgebracht.

Das wirkte, denn umgehend wurde ihm der prächtig geschmückte Erntekranz überreicht, der am Donnerstag auf dem Hof Hesse gebunden wurde. Sabine Wermke, die Tochter der Hesses, die in der Müritz wohnt, dankte den vielen freiwilligen Helfern beim Binden und lud zum Umtrunk in den schönen Garten ein. "Das sind doch coole Kids“ stellte sie anerkennend über die Erntepaare fest und erhielt nur anerkennendes Kopfnicken.

Unter der prächtigen Erntekrone stand nicht nur das Erntepaar Franziska Wermke und Timo Fortriede, traditionell steht auch das Erntepaar des Vorjahres darunter. Dieses waren Lisa Mattfeld-Köster und Matthias Cordes, doch die Erntebraut des letzten Jahres erkrankte, so dass Chaleen Schröder, Erntebraut von 2016, einsprang. Auch das für 2019 eingeplante Erntepaar Chiara Schrewe und Henning Thiele sollte unter dem Erntekranz stehen, aber auch da gab es eine Änderung. Da Henning Thiele noch arbeiten musste, stellte sich Fabian Schrewe neben seine Schwester Chiara – wie schon im Jahr 2015.

Günter Gieschen, der Vorsitzende des Schützenvereins, dankte Horst und Annegesine Hesse für die Gastfreundschaft, auch beim Binden des Erntekranzes am Donnerstag, bei dem sie mit Speis und Trank bestens versorgt wurden.