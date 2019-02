Birte Glang übernimmt die Rolle der Lena Öztürk von Juliette Greco, die nach der Babypause nicht mehr an das Set von "Alles was zählt" zurückkehrt. (TVNOW / Julia Feldhagen)

Endlich ist die neue Lena Öztürk bei der RTL-Serie „Alles was zählt“ (Montag bis Freitag, 19.05 Uhr) zu sehen. Die Rolle wurde zuvor von Juliette Greco verkörpert, diese gab aber bekannt, nach der Baby-Pause nicht mehr zu der Serie zurückzukommen. Nun übernimmt Birte Glang für sie und ist ab nächster Woche in der altbekannten Rolle zu sehen.

Einfach wird es für die Mutter eines Sohnes sicher nicht, denn Greco spielte die Rolle seit 2007. „Ich denke, dass es für viele erst mal schwierig ist, eine Neue als ihre Lena zu akzeptieren“, erklärt Glang. „Darum kann ich nur um Rücksicht bitten und appelliere an sie, mir über die sozialen Medien auf meinen Kanälen direkt Feedback zu hinterlassen, so dass wir gemeinsam eine Lena entwickeln, die wir lieben und lange gerne sehen wollen“, bittet sie die Fans laut RTL um Rat und Hilfe.

Birte Glang spielte in der Vergangenheit bereits in "Unter Uns" und "GZSZ". Für ihre neue Rolle verlagert sie ihren Lebensmittelpunkt nun von Los Angeles zurück nach Deutschland. (Menschfotograf Michael Imhof)

Die neue Lena

Sie müsse sich außerdem der Frage stellen, „wie viel Juliette soll in der Rolle bleiben, wie viel Birte und Veränderung verträgt die Rolle“. Bei all den Bedenken, freut sich die Schauspielerin aber auch auf die neue Aufgabe, da ihre Kollegen sie mit offenen Armen empfangen hätten und „stets mit Rat und Tat zur Seite“ stünden.

Bei "Unter uns" sammelt Birte Glang (mit Kai Noll) bereits Schauspiel-Erfahrung. Einfach ist der Recast in die Rolle der Lena Öztürk bei "Alles was zählt" trotzdem nicht für sie: "Ich denke, dass es für viele erstmal schwierig ist, eine Neue als ihre Lena zu akzeptieren." (RTL)

„Fröhlichkeit, Natürlichkeit, Loyalität ein großes Herz für Freunde und Familie. Sie lebt seit Jahren in einer intakten Beziehung ,und sie liebt ihren Job als Fitnesstrainern“, beschreibt Glang ihre neue Rolle. Die 38-Jährige spielte in der Vergangenheit bereits in „Unter Uns“ und übernahm einst eine Gastrolle bei „GZSZ“. Für ihr neues Engagement verlagerte Glang ihren Lebensmittelpunkt von Los Angeles zurück nach Deutschland.