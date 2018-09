Am Sonntag den 19. August starteten die Achimer Bogenschützen ihr Sommerfest auf dem Vereinsplatz in Achim Bierden. Bei Traumhaften 27 Grad, leicht bedeckt und Windstill, trafen sich erst 14 Mitglieder, um auf einem einen bunten Parcours auf dem Vereinsgelände zu schießen. Alles was der Bogensport an Auflagen und Scheiben bereit hält, wurde beschossen. Damit der Nachwuchs auch gut mithalten konnte, wurden in nicht zu großer Entfernung WA-Fitascheiben und Feldscheiben, eine Dartscheibe sowie Tierbild und 3D-Scheiben beschossen.

Neue Mitglieder wurden so an alle Möglichkeiten herangeführt. Mittags wurde der große Grill angeschmissen, eine große Tafel mit 35 Leuten machte ein gutes Bild und Lust auf mehr.