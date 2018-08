Asia Argento, die Harvey Weinstein Vergewaltigung vorwirft, steht nun selbst im Zentrum eines Missbrauchskandals. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Kering)

Ein neuer Sex-Skandal erschüttert Hollywood - und in dessen Zentrum steht ausgerechnet Asia Argento, eine der Hauptanklägerinnen Harvey Weinsteins. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge soll Argento 2013 den damals 17-jährigen Jimmy Bennett mit Alkohol gefügig gemacht und dann mit ihm geschlafen haben. Als er zu Jahresbeginn deswegen vor Gericht ziehen wollte, trafen die beiden Schauspieler eine außergerichtliche Einigung, Argento zahlte Bennett 380.000 Dollar.

Asia Argento schweigt bislang zu den Vorwürfen - ganz im Gegensatz zu Harvey Weinstein, den die 42-Jährige der Vergewaltigung bezichtigt: „Diese Entwicklung zeigt ein erstaunliches Maß an Heuchelei von Asia Argento, einem der lautstärksten Katalysatoren, die Harvey Weinstein zerstören wollen“, erklärte Ben Brafman, der Anwalt des gefallenen Filmproduzenten in einem Statement. Rose McGowan, die Weinstein ebenfalls Vergewaltigung vorwirft, twitterte angesichts der Vorwürfe gegen ihre Mitstreiterin, ihr Herz sei gebrochen. Allerdings forderte sie ihre Follower auf, Argento nicht vorschnell zu verurteilen: „Niemand von uns kennt die ganze Wahrheit, und ich bin mir sicher, dass weitere Enthüllungen folgen werden.“ Ein weiteres Weinstein-Opfer, Schauspielerin Rosanna Arquette, findet den Zeitpunkt, zu dem die Vorwürfe laut wurden, „verdächtig“, versicherte aber in einem weiteren Tweet, immer auf der Seite der Missbrauchsopfer zu stehen.

Jimmy Bennett wollte Asia Argento im Frühjahr verklagen, weil sie sich an ihm verging, als er 17 Jahre alt war - nach kalifornischem Recht noch minderjährig. Gegen die Zahlung von 380.000 Dollar verzichtete er auf eine Anklage. (Paul Archuleta/Getty Images)

Auch Tarana Burke, die im Zuge der Weinstein-Enthüllungen die #MeToo-Bewegung begründete, meldete sich zu Wort: „Wir können etwas verändern, aber nur, wenn wir uns mit dem unschönen Gedanken anfreunden, dass es verschiedene Arten von Tätern und nicht nur Bilderbuch-Opfer gibt“, erklärt sie via Twitter. „Manche Leute werden die aktuellen Nachrichten dazu verwenden, um unsere Bewegung zu diskreditieren - lasst das nicht zu. Denn auch darum geht es in dieser Bewegung. Es ist kein Zuschauersport, es geht darum, ein Bewusstsein zu erzeugen.“

Argentos Opfer Jimmy Bennett erbat sich über seine Agentur Zeit, um auf die Medienanfragen zu reagieren. „Wir verstehen, dass die Nachrichtenlage eine umgehende Antwort verlangt, doch manchmal brauchen Menschen mehr als ein paar Minuten oder Stunden dafür. Wir bitten Sie, unserem Klienten diese Zeit zu geben“.